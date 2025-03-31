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16:37, 31 марта 2025Мир

Адвокат Ле Пен решил обжаловать приговор

Адвокат Босслю: Защита Ле Пен обжалует приговор
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Адвокат главы парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен Родольф Босслю заявил, что защита обжалует вынесенный политику приговор. Об этом сообщает BFMTV.

«Мы подадим апелляцию», — заявил адвокат.

При этом Босслю подчеркнул, что невозможно обжаловать немедленное исполнение приговора о запрете Ле Пен баллотироваться на выборах. Адвокат назвал происходящее порочным кругом.

Ранее суд в Париже вынес вердикт по делу Ле Пен. Она приговорена к четырем годам лишения свободы, два из которых являются условным сроком. Политик также не сможет избираться на государственные должности в течение пяти лет и должна будет выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.

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