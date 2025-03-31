Гильзы и стрелковое оружие на месте стрельбы в Мурманске попали на видео

СК показал видео осмотра места стрельбы в Мурманске

Крыша дома в Мурманске, с которой стрелял местный житель, попала на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

На кадрах правоохранители осматривают место стрельбы. Показаны гильзы и стрелковое оружие.

Ранее стало известно, что стрелок выжил после штурма спецназа. Он ранен и находится в тяжелом состоянии.

Стрельба в Мурманске произошла вечером 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а затем прибывших на место сотрудников правоохранительных органов. Несколько силовиков получили ранения. Возбуждено уголовное дело.