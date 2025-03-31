На Западе рассказали об ошибке Трампа в переговорах по Украине

Британский аналитик Меркурис: Трамп слишком рано начал переговоры по Украине

Президент США Дональд Трамп слишком рано начал переговоры по Украине. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу «The Duran» выступил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Нужен настоящий кризис, когда русские прорвутся, когда ситуация станет по-настоящему опасной для Украины, чтобы люди, наконец собрались с мыслями и согласились бы на переговоры», — пояснил эксперт.

Ранее газета The Washington Post писала, что последние слова Трампа о России означают смену его подхода к Москве и конфликту на Украине. Журналисты издания указали, что эти комментарии отражают отход от более мягкой политики по отношению к России, которой Трамп придерживался в начале срока.