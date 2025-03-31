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20:14, 31 марта 2025Россия

Путин подписал указ о призыве 160 тысяч россиян на срочную службу. Как им вручат повестки и куда отправят служить?

Президент РФ Путин подписал указ о весеннем призыве на службу в армию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В России начинается весенний призыв на службу в армию. Указ в понедельник, 31 марта, подписал президент Владимир Путин.

Согласно указу, кампания начинается 1 апреля и продлится до 15 июля. В рамках нее на службу в армию должны призвать 160 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Также уже увольняются срочники, призванные в ряды ВС РФ прошлой весной.

Как отмечается, ответственными за исполнение призывных мероприятий назначены правительство России, региональные органы исполнительной власти, а также военные комиссариаты. Указ становится действительным с момента подписания.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Минобороны разъяснило порядок направления повесток призывникам

Как указал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, в стране с недавнего времени существует новый порядок направления повесток призывникам. Он пояснил, что электронные повестки будут присылаться гражданам через портал «Госуслуги» или сайт Mos.ru.

При этом министерство не отказывается от направления призывникам и обычных повесток в бело-красных конвертах. «Они юридически значимы и будут рассылаться», — сказано в сообщении Цимлянского.

На фоне начала весеннего призыва в Минобороны также подчеркивают, что срочников не будут привлекать к выполнению задач специальной военной операции. Там также добавили, что призывные мероприятия не связаны с кампанией на Украине.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В России изменятся правила призыва в армию

В конце марта «Парламентская газета» писала, что с 1 апреля в стране изменятся правила призыва в армию. В частности, было сказано, что призывников, которых уже не успели отправить в часть весной, направят в место назначения в течение осени. Затем еще одним нововведением является начало работы единого реестра призывников. Кроме того, возможно расширение списка профессий, чтобы пройти службу в альтернативном варианте.

Например, чиновники предложили отправлять призывников на заводы. Речь идет о тех гражданах, кто выбрал проходить службу вне воинских частей. Авторы объяснили эту инициативу необходимостью нарастить объем гособоронного заказа. Также они отметили, что многие предприятия, входящие в оборонно-промышленный комплекс, сейчас сталкиваются с нехваткой кадров, а эта мера позволит решить данный вопрос.

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Недавно же Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предполагает исполнение решения о призыве на срочную военную службу в течение одного года со дня его принятия, если оно не было исполнено во время призыва. Затем также Госдума одобрила в первом чтении законопроект о наказаниях за переезд без ведома военкомата. Утверждалось, что таким гражданам придется заплатить штраф в размере от 10 до 20 тысяч.

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