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13:27, 31 марта 2025Силовые структуры

Россиянин открыл огонь по соседской собаке из мести за съеденных кур

В Ленинградской области россиянин открыл огонь по соседской собаке, мстя за кур
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Ленинградской области задержали 45-летнего мужчину, открывшего огонь по соседской собаке. Об этом в понедельник, 31 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, псу повезло, что мужчина оказался плохим стрелком и не попал в цель. О чрезвычайном происшествии сообщила хозяйка животного. Прибывшие полицейские изъяли у хулигана ружье 1950 года и патроны. Задержанный объяснил свой мотив местью за двух кур — собака пробралась в его курятник и съела птиц.

Ранее, 7 марта, в Приморье задержали жителя Дальнереченска, который с балкона своей квартиры обстрелял из пневматического пистолета собаку.

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