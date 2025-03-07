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16:33, 7 марта 2025Силовые структуры

Россиянин с балкона обстрелял из пневматического пистолета шпица и попал под следствие

В Приморье задержан мужчина, обстрелявший шпица из пневматического пистолета
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Приморье задержан житель Дальнереченска, который с балкона своей квартиры обстрелял из пневматического пистолета собаку. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия»). На допросе он рассказал, что его раздражал лай собаки и поэтому он стал стрелять в сторону, откуда слышался шум, при этом в животное он не целился. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным правоохранителей, ЧП произошло утром 7 марта в Дальнереченске. Тогда фигурант вышел на балкон своей квартиры и несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону шпица, которого выгуливал житель соседнего дома. Отмечается, что собака находилась в непосредственной близости от хозяина. После выстрелов владелец питомца сделал стрелку замечание, из-за чего фигурант еще несколько раз выстрелил и выругался нецензурными высказываниями.

Ранее сообщалось, что житель Москвы устроил стрельбу из-за собачьего лая.

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