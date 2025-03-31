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13:10, 31 марта 2025Силовые структуры

Следователи проверят законность приобретения стрелком из Мурманска оружия

СК проверит законность приобретения и хранения стрелком из Мурманска оружия
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: СУ СК России по Мурманской области

Следователи проверят законность приобретения оружия жителем Мурманска, устроившим стрельбу на крыше жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В рамках расследования следователями будет дана надлежащая правовая оценка законности приобретения и хранения оружия, отметили в ведомстве.

Стрельба в Мурманске произошла вечером 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а потом перенес огонь на прибывших сотрудников правоохранительных органов.

В ходе штурма стрелок получил тяжелое ранение, сейчас врачи борются за его жизнь.

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