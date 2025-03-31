Туристы отдыхали в бассейне на крыше небоскреба во время землетрясения и попали на видео

Daily Mail: Туристы в Бангкоке оказались на крыше небоскреба при землетрясении

В Бангкоке камера видеонаблюдения сняла туристов, которые плавали в бассейне на крыше небоскреба в момент землетрясения и едва успели выбраться. Об этом сообщает Daily Mail.

На записи видно, как двое отдыхающих лежат в воде на надувном шезлонге, а еще один гость отеля стоит рядом. Когда началось землетрясение, вода в бассейне стала расплескиваться, и туристы испугались, что могут упасть с крыши.

Они поспешили выбраться из воды и забежали в здание. При этом образовавшиеся из-за толчков волны в бассейне выбросили их надувной шезлонг с небоскреба.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Таиланде и Мьянме днем 28 марта. Мощные подземные толчки разрушили здания, дороги и другие инфраструктурные объекты. Также в результате природных катаклизмов не выжили более двух тысяч человек, а ранения получили около четырех тысяч человек.