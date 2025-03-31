В Грузии захотели создать аналог департамента Маска

В Грузии будет создан свой Департамент эффективности правительства

В Грузии будет создан свой Департамент эффективности правительства по инициативе премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Об этом заявил глава аппарата Леван Жоржолиани, передает NEWSGEORGIA.

По его словам, было принято решение об инициировании законопроекта в парламенте. Он добавил, что Департамент эффективности правительства будет обеспечивать контроль за реализацией решений всех уровней исполнительной власти. Жоржолиани добавил, что в Государственной аудиторской службе будет внедрен аудит в режиме реального времени и она будет давать оценки работы не только за прошлые годы, но и текущих проектов.

Ранее глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск выступил на мероприятии Американского политического общества в шляпе, которая повторяет форму отрезанного куска сыра. В ходе выступления Маск снял с себя головной убор, оставил на нем свой автограф и бросил шляпу в толпу.