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09:17, 31 марта 2025Мир

Маск надел шляпу в виде сыра и выступил на сцене

Маск надел шляпу в виде сыра и выступил на мероприятии America PAC
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Vincent Alban / Reuters

Американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск выступил на мероприятии Американского политического общества (America PAC) в шляпе, которая повторяет форму отрезанного куска сыра. Соответствующую видеозапись он разместил в своем аккаунте социальной сети Х.

«Спасибо, что пришли сюда сегодня. Как вам моя шляпа?» — поинтересовался предприниматель у присутствующих в зале.

В ходе выступления Маск снял с себя головной убор, оставил на нем свой автограф и бросил шляпу в толпу.

Ранее Маск заявил, что будущее США и всей западной цивилизации могут определить выборы в Верховный суд штата Висконсин. Один из пользователей Х поделился опасением, что победа демократов на выборах в Верховный суд штата приведет к перераспределению территорий избирательных округов в пользу партии, в результате чего они смогут получить больше мест в Конгрессе, с чем согласился бизнесмен и призвал этого не допустить.

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