В США раскрыли предполагаемую сферу давления Трампа на Россию

WSJ: Трамп введет санкции на нефть, чтобы оказать давление на Россию

Если президент США Дональд Трамп захочет оказать давление на Москву, то он введет санкционные ограничения на российскую нефть. Такое мнение выразил бывший ведущий эксперт по санкциям в отделе политического прогнозирования Госдепартамента Эдвард Фишман, его слова передает The Wall Street Journal (WSJ).

«Самый важный сектор российской экономики на данный момент находится под гораздо более скромными санкциями (...). Поэтому если Трамп серьезно намерен попытаться оказать давление на Москву, он сделает это, нацелившись на российскую нефть», — отметил эксперт.

При этом Фишман указал на то, что такой шаг главы Белого дома грозит последствиями в том числе для самих США. По его словам, введение санкций против России может привести к росту цен на нефтепродукты для американских потребителей, а также дестабилизировать зависящие от нефти экономики на Ближнем Востоке и в Африке.

Ранее Трамп пригрозил ввести пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения по урегулированию конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что у него «очень хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным, и гнев быстро рассеется, если его российский коллега поступит «правильно».