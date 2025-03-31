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15:26, 31 марта 2025Силовые структуры

Залившего водой из шланга подземный переход метрополитена россиянина задержали

В Москве задержали мужчину, залившего водой из шланга переход метрополитена
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: МВД РФ

В Москве задержали мужчину, залившего водой из шланга переход метрополитена. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Возбуждено уголовное дело по статье 214 («Вандализм») УК РФ.

По данным ведомства, 56-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения около четырех часов утра в подземном переходе на станции метро «Народное ополчение» подошел к дверям служебных помещений и начал бить по биометрическим считывателям. Таким образом он разбил три устройства. Ущерб метрополитену составил более 50 тысяч рублей. Затем вскрыл щит с пожарным гидрантом и начал поливать стены и пол в переходе станции.

Злоумышленника задержали на месте происшествия. Ему избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина «помыл» полы в переходе метро, попал на видео и поплатился.

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