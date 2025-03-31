Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:13, 31 марта 2025Россия

В Москве мужчина «помыл» полы в переходе метро, попал на видео и поплатился

В Москве мужчина облил из гидранта полы и стены перехода метро
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Москве пьяный мужчина «помыл» из гидранта полы и стены в подземном переходе станции метро «Народное ополчение» и поплатился. Инцидент попал на видео, которое опубликовало столичное управление МВД на своем сайте.

На кадрах, снятых в четыре утра установленными в переходе камерами наблюдения, видно, как мужчина пытается вломиться в несколько закрытых дверей. Затем он берет пожарный гидрант и открывает воду, направляя поток воды в разные стороны.

Прибывшие на место происшествия сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали нарушителя и доставили в отделение полиции. Как выяснилось, своими действиями он повредил биометрические считыватели трех дверей, нанеся столичному метро материальный ущерб в размере более 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. Кроме того, в отношении мужчины составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

Похожий случай произошел в августе 2022 года. Тогда пьяный мужчина пробрался в храм Христа Спасителя в Москве, разбив окно цокольного этажа, и устроил потоп, залив водой внутренние помещения. Последствия акта вандализма сняли на видео.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

    В Белоруссии за электричество и энергетику начнет отвечать Мороз

    Число жертв землетрясения в Мьянме возросло

    Генпрокуратура России попросила приостановить действие запрета движения Талибан

    В Москве мужчина «помыл» полы в переходе метро, попал на видео и поплатился

    Техногиганта обвинили в злоупотреблениях и оштрафовали

    Зумеров сравнили с альфа и пришли к неожиданным выводам

    В США раскрыли план Трампа для обхода конституции США и выдвижения на третий срок

    Роспотребнадзор объяснил природу вызывающего кашель с кровью неизвестного вируса

    «Человек-лавандовый раф» объяснил покупку 10 роскошных авто за полгода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше