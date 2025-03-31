В Москве мужчина «помыл» полы в переходе метро, попал на видео и поплатился

В Москве мужчина облил из гидранта полы и стены перехода метро

В Москве пьяный мужчина «помыл» из гидранта полы и стены в подземном переходе станции метро «Народное ополчение» и поплатился. Инцидент попал на видео, которое опубликовало столичное управление МВД на своем сайте.

На кадрах, снятых в четыре утра установленными в переходе камерами наблюдения, видно, как мужчина пытается вломиться в несколько закрытых дверей. Затем он берет пожарный гидрант и открывает воду, направляя поток воды в разные стороны.

Прибывшие на место происшествия сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали нарушителя и доставили в отделение полиции. Как выяснилось, своими действиями он повредил биометрические считыватели трех дверей, нанеся столичному метро материальный ущерб в размере более 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. Кроме того, в отношении мужчины составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

Похожий случай произошел в августе 2022 года. Тогда пьяный мужчина пробрался в храм Христа Спасителя в Москве, разбив окно цокольного этажа, и устроил потоп, залив водой внутренние помещения. Последствия акта вандализма сняли на видео.