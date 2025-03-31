Зарубивший пенсионеров-супругов в российской деревне получил пожизненный срок

Суд дал пожизненный срок иностранцу за убийство супругов в Смоленской области

Суд приговорил к пожизненному сроку иностранного гражданина, который зарубил топором супругов-пенсионеров в смоленской деревне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Осужденного отправят в колонию особого режима. Суд установил, что мужчина ранее был знаком с супругами — за несколько лет до преступления он работал у них по найму, поэтому знал об их имуществе.

В июле 2023 года пьяный иностранец проник в дом пенсионеров в деревне Коски и напал на них с топором. Он забрал государственные награды и оружие с патронами хозяина, а также 100 тысяч рублей и спиртные напитки. Преступник погрузил награбленное в автомобиль супругов и скрылся на нем.

Потерпевших экстренно госпитализировали, однако врачи не смогли их спасти, так как полученные ранения оказались тяжелыми.

Через несколько дней грабителя задержали и отправили под стражу.