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23:55, 15 июля 2023Силовые структуры

В российском регионе возбудили дело о покушении на убийство семьи

В Смоленской области возбудили дело о покушении на убийство супругов в деревне Коски

Неизвестный проник в частный дом в деревне Коски Рославльского района Смоленской области и напал на семейную пару. Возбуждено дело о покушении на убийство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.

Нападение произошло утром в субботу, 15 июля. Неизвестный пробрался на территорию частного домовладения в деревне и причинил телесные повреждения супругами. Пострадавших госпитализировали. Сотрудники полиции ведут поиски преступника.

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    Екатерина Подвигина
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