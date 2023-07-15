В российском регионе возбудили дело о покушении на убийство семьи

В Смоленской области возбудили дело о покушении на убийство супругов в деревне Коски

Неизвестный проник в частный дом в деревне Коски Рославльского района Смоленской области и напал на семейную пару. Возбуждено дело о покушении на убийство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.

Нападение произошло утром в субботу, 15 июля. Неизвестный пробрался на территорию частного домовладения в деревне и причинил телесные повреждения супругами. Пострадавших госпитализировали. Сотрудники полиции ведут поиски преступника.