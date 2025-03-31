Завершено расследование хищения миллионов рублей в Радиотехническом институте имени Минца

СК завершил дело о хищении 130 млн руб. сотрудниками Радиотехнического института

Завершено расследование уголовного дела о хищении 130 миллионов рублей руководящими сотрудниками Радиотехнического института имени академика Минца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По делу проходят бывший исполнительный директор дивизиона «Оборонные решения» Радиотехнического института Вячеслав Лобузько и начальник научно-технического центра этого же предприятия Владимир Финкельштейн. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа.

По данным следствия, в 2013 году Радиотехнический институт заключил с Минобороны России контракт на производство опытно-конструкторских работ стоимостью два миллиарда рублей. С 2014 по 2016 год Лобузько и Финкельштейн предоставляли ложные документы о выполненных работах, на основании чего похитили из бюджета 130 миллионов рублей.

В ходе расследования было арестовано имущество фигурантов дела на общую сумму 65 миллионов рублей.

В октябре 2024 года сообщалось об аресте Лобузько.