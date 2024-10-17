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12:46, 17 октября 2024Силовые структуры

Директор российского института похитил 130 миллионов рублей по госзаказу и попался

Директор радиотехнического института им. Минца арестован за хищение ₽130 млн

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Исполнительный директор ОАО «Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца» Вячеслав Лобузько арестован за хищение 130 миллионов рублей по государственному оборонному заказу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ в отношении Лобузько и заместителя главного конструктора предприятия Владимира Финкельштейна. Лобузько заключен под стражу, второй фигурант, Финкельштейн, получил домашний арест. Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России.

По данным следствия, в 2013 году Министерство обороны России заключило государственный контракт на производство опытно-конструкторских работ с ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца». Общая сумма контракта составила более двух миллиардов рублей. В период с марта 2014-го по ноябрь 2016 года фигуранты составили подложные документы и, изготовив образцы ненадежного качества, при исполнении этапов госконтракта по разработке и проведению испытаний опытного образца военного назначения похитили более 130 миллионов рублей. Деньги они распределили между собой.

Ранее также Солнечногорский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о взятке бывшему начальнику отдела Главного управления связи (ГУС) Министерства обороны России Сергею Слюсарю по делу о взятке.

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      Анна Габай
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