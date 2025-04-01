Роспотребнадзор оценил риски для России из-за распространения гепатита А в Чехии

Роспотребнадзор: Распространение гепатита А в Чехии не повлияет на Россию

Распространение гепатита А в Чехии не повлияет на эпидемиологическую ситуацию в России. Об этом стало известно из комментария Роспотребнадзора, оказавшегося в распоряжении «Ленты.ру».

«Согласно имеющейся информации, в Чехии наблюдается распространение гепатита А. В 2025 году уже зафиксировано 320 случаев заболевания, что превышает половину общего числа случаев, зарегистрированных за весь прошлый год», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что болезнь распространяется водным, пищевым, контактно-бытовым путями. При этом основную опасность представляют бессимптомные больные.

В России с 2012 года заболеваемость гепатитом А снизилась в 1,73 раза, подъем заболеваемости в Чехии не повлияет на эпидситуацию в стране, заверили в Роспотребнадзоре.

Ранее врач-инфекционист Вера Сережина предупредила, что гепатиты B и C могут передаваться через поцелуй. Она добавила, что этим способом также можно заразиться герпетическими инфекциями, сифилисом, хламидиозом, гонореей, ОРВИ, гриппом, коронавирусом и респираторно-синцитиальным вирусом.