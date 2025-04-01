Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:52, 1 апреля 2025Россия

Роспотребнадзор оценил риски для России из-за распространения гепатита А в Чехии

Роспотребнадзор: Распространение гепатита А в Чехии не повлияет на Россию
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petr David Josek / AP

Распространение гепатита А в Чехии не повлияет на эпидемиологическую ситуацию в России. Об этом стало известно из комментария Роспотребнадзора, оказавшегося в распоряжении «Ленты.ру».

«Согласно имеющейся информации, в Чехии наблюдается распространение гепатита А. В 2025 году уже зафиксировано 320 случаев заболевания, что превышает половину общего числа случаев, зарегистрированных за весь прошлый год», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что болезнь распространяется водным, пищевым, контактно-бытовым путями. При этом основную опасность представляют бессимптомные больные.

Материалы по теме:
«Наблюдается паника» Мир столкнулся с новым опасным вирусом. Чем опасен Марбург и доберется ли он до России?
«Наблюдается паника»Мир столкнулся с новым опасным вирусом. Чем опасен Марбург и доберется ли он до России?
17 октября 2024
«Опухоли постоянно изменяются» В России готовятся испытать вакцину от рака. Кому ее будут колоть и как она работает?
«Опухоли постоянно изменяются»В России готовятся испытать вакцину от рака. Кому ее будут колоть и как она работает?
8 октября 2024

В России с 2012 года заболеваемость гепатитом А снизилась в 1,73 раза, подъем заболеваемости в Чехии не повлияет на эпидситуацию в стране, заверили в Роспотребнадзоре.

Ранее врач-инфекционист Вера Сережина предупредила, что гепатиты B и C могут передаваться через поцелуй. Она добавила, что этим способом также можно заразиться герпетическими инфекциями, сифилисом, хламидиозом, гонореей, ОРВИ, гриппом, коронавирусом и респираторно-синцитиальным вирусом.

    Обсудить
    Последние новости

    Лавров анонсировал новую встречу России и США

    Пенсионер решил поплавать под водой в Индонезии и был найден бездыханным

    В России нашли средневековый подземный ход

    У экс-замглавы МЧС Краснодарского края изъяли активы на 360 миллионов рублей

    Названо число переехавших в Россию сторонников традиционных ценностей

    Большинство французов не поддержали приговор Ле Пен

    В США предрекли неожиданности с европейской миссией ExoMars

    Российская пенсионерка выиграла в лотерею миллион рублей

    В Аргентине задержан возглавлявший тоталитарную секту россиянин

    Мирный житель пострадал при ударе дрона ВСУ по «Газели» в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше