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17:22, 1 апреля 2025Экономика

Завершилась откачка мазута из танкера Koala

Морспасслужба: Откачка мазута из иностранного танкера Koala завершилась
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пресс-служба Морспасслужбы / РИА Новости

Откачка мазута из иностранного танкера Koala в порту Усть-Луга в Ленинградской области завершилась. Об этом сообщили специалисты Морспасслужбы в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что с судна удалось извлечь весь опасный груз — как минимум 130 тонн нефтепродуктов. После этого буксирами переместили танкер на открытую воду. Сейчас Koala отправили на ремонт, он проходит в акватории порта.

Специалисты проверяют, насколько герметично удалось закрыть повреждения на корпусе, а также очищают поверхности от остатков мазута и проводят дегазацию внутренних помещений. На случай внезапного разлива нефтепродуктов в акватории продолжают дежурить спасатели. Танкер Koala должны доставить к причалу судоремонтного завода в Санкт-Петербурге, уточнили в ведомстве.

9 февраля танкер Koala, который шел под флагом Антигуа и Барбуды, находился у третьего причала порта Усть-Луга — тогда в машинном отделении произошло несколько взрывов. После судно стало тонуть. В тот момент на борту был экипаж из 24 человек, включая четверых россиян. На борту Koala находилось как минимум 130 тысяч тонн мазута.

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