Артемий Лебедев назвал различие между Россией и США

Блогер Лебедев: США, в отличие от России, публично раскрывают секретные данные

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что США, в отличие от России, публично раскрывают данные ранее прошедших секретных операций. Мнением о различии между двумя странами он поделился в выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте».

Блогер прокомментировал расследование американской газеты The New York Times, согласно которому в действительности США куда более широко вовлечены в конфликт на Украине, нежели об этом говорится в официальных американских источниках и прессе. Рассуждая на эту тему, Лебедев отметил, что США нередко делают доступными данные о различных операциях, которые были секретными.

«Они всегда это выкладывают, в отличие от наших. Наши считают, что надо быть прям как храбрый чекист, не дай бог, вообще ничего никому не сказать и умереть как мужчина, и все оставить при себе в секретном архиве», — поиронизировал дизайнер.

Ранее Лебедев сравнил российские тюрьмы с американскими и заявил, что в отечественных исправительных учреждениях заключенным живется комфортнее. В частности, он указал, что заключенным в России доступны льготы и они могут пожаловаться на условия содержания в специальную комиссию.