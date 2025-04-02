Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:06, 2 апреля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал различие между Россией и США

Блогер Лебедев: США, в отличие от России, публично раскрывают секретные данные
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что США, в отличие от России, публично раскрывают данные ранее прошедших секретных операций. Мнением о различии между двумя странами он поделился в выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте».

Блогер прокомментировал расследование американской газеты The New York Times, согласно которому в действительности США куда более широко вовлечены в конфликт на Украине, нежели об этом говорится в официальных американских источниках и прессе. Рассуждая на эту тему, Лебедев отметил, что США нередко делают доступными данные о различных операциях, которые были секретными.

«Они всегда это выкладывают, в отличие от наших. Наши считают, что надо быть прям как храбрый чекист, не дай бог, вообще ничего никому не сказать и умереть как мужчина, и все оставить при себе в секретном архиве», — поиронизировал дизайнер.

Ранее Лебедев сравнил российские тюрьмы с американскими и заявил, что в отечественных исправительных учреждениях заключенным живется комфортнее. В частности, он указал, что заключенным в России доступны льготы и они могут пожаловаться на условия содержания в специальную комиссию.

    Обсудить
    Последние новости

    США расширили санкции против России

    В Японии произошло землетрясение

    Мужчина попытался незаконно провезти центнер болонской колбасы через границу

    В США признали отсутствие рычагов давления на Россию

    Разрушенный Канье Уэстом дом купят за наличные

    Российский военный волонтер объявил об обнаружении тел растерзанных детей под Суджей

    Российский вирусолог прокомментировал призыв ВОЗ готовиться к новой пандемии

    Мужчина в Индии предложил туристке посмотреть город и изнасиловал ее в машине

    В Госдуме назвали нормализацией подростковой беременности выплаты школьницам за детей

    «VK Музыка» обновилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше