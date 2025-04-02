РИА Новости: Бойцы ВСУ умоляют не обменивать из-за страха вернуться на фронт

Пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) умоляют не обменивать их из-за страха вернуться на фронт. Об этом РИА Новости рассказал снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Коваль.

По словам собеседника агентства, один из взятых в плен украинских военнослужащих «даже не понимал, что с ним будет». «Вот его первые слова, когда они вышли из подвала, он сказал, цитирую: "Умоляю, не отдавайте на обмен!"», — вспоминает Коваль.

Пленные бойцы ВСУ осознают, что окажутся в новом окопе после обмена, отметил он. Они также отдают себе отчет в том, что украинские войска сидят в обороне и отступают, добавил Коваль.

Ранее плененный в Курской области украинский военный Евгений Орловский рассказал о страхе в глазах остающихся на фронте бойцов ВСУ. Он заявил, что на передовой все реже и реже можно встретить радикалов, которые настаивают на возвращении Украине границ 1991 года