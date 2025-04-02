Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:24, 2 апреля 2025Бывший СССР

Боец рассказал о просьбах украинских пленных не обменивать их

РИА Новости: Бойцы ВСУ умоляют не обменивать из-за страха вернуться на фронт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) умоляют не обменивать их из-за страха вернуться на фронт. Об этом РИА Новости рассказал снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Коваль.

По словам собеседника агентства, один из взятых в плен украинских военнослужащих «даже не понимал, что с ним будет». «Вот его первые слова, когда они вышли из подвала, он сказал, цитирую: "Умоляю, не отдавайте на обмен!"», — вспоминает Коваль.

Пленные бойцы ВСУ осознают, что окажутся в новом окопе после обмена, отметил он. Они также отдают себе отчет в том, что украинские войска сидят в обороне и отступают, добавил Коваль.

Ранее плененный в Курской области украинский военный Евгений Орловский рассказал о страхе в глазах остающихся на фронте бойцов ВСУ. Он заявил, что на передовой все реже и реже можно встретить радикалов, которые настаивают на возвращении Украине границ 1991 года

    Обсудить
    Последние новости

    Стратегический ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области. Перед крушением летчик увел борт от жилых домов

    Боец рассказал о просьбах украинских пленных не обменивать их

    Глава МИД Чехии заявил о многомиллионном долге России за аренду недвижимости

    Овечкина поставили в пример сменившей гражданство российской теннисистке

    Упавший в Иркутской области Ту-22М3 обесточил 210 домов

    Иран начал готовиться к войне с США

    В Сирии сообщили об ударе ВВС Израиля по научно-исследовательскому центру

    Минобороны назвало безусловный приоритет в своей работе

    Боец запрещенного в России РДК возглавит женское подразделение ВСУ. Чем будет заниматься «Гарпия» и что известно о ее командире?

    США предупредили одну страну о скором исчезновении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше