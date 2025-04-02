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02:35, 2 апреля 2025Мир

Экс-президент Польши пожаловался на маленькую пенсию

Экс-президент Польши Квасьневский пожаловался, что пенсии не хватает на жизнь
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Квасьневский

Александр Квасьневский . Фото: Mateusz Slodkowski / Globallookpress.com

Экс-президент Польши Александр Квасьневский, занимавший этот пост с 1995 по 2005 годы, пожаловался на маленькую пенсию и рассказал в интервью Business Insider, что выплат не хватает на жизнь.

Он признал, что выплаты для бывших глав государства возросли, однако ему все равно приходится работать. «Но это не те квоты, которых хватает, ведь у меня большая семья, поэтому надо зарабатывать», — отметил политик.

Квасьневский также рассказал, что получает 13,6 тысячи злотых до выплаты налогов, однако после их удержания остается около 11 тысяч злотых (около 233 тысяч рублей по текущему курсу).

В начале февраля президент Польши Анджей Дуда, у которого истекают полномочия, пожаловался на будущую пенсию. Политик рассказал, что как только он покинет должность, ему будут платить около трех тысяч долларов в месяц.

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