Президент Польши пожаловался на будущую пенсию

Президент Польши Дуда пожаловался на будущую пенсию

Президент Польши Анджей Дуда, у которого истекают полномочия, пожаловался на будущую пенсию. Об этом сообщает Buisness Insider.

Политик рассказал, что как только он покинет должность, ему будут платить около трех тысяч долларов в месяц. «Это не такая уж и большая сумма, если учесть ту ответственность, которую пришлось нести за эти годы пребывания на посту президента, и тот факт, что пока в Польше эту льготу получают три человека», — заявил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нужно добиться того, чтобы российский лидер Владимир Путин «умолял Украину и ее союзников» сесть за стол переговоров. Дуда подчеркнул, что не каждое мирное решение конфликта соответствует интересам Украины, Польши и некоторых других стран Европейского союза. По мнению польского лидера, необходимо принять план, который будет гарантировать мир на Украине, обеспечивать ее суверенитет, а также уважение Россией международного права.