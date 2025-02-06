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11:11, 6 февраля 2025Мир

Дуда поддержал возбуждение дела о госперевороте против премьера Польши

Дуда поддержал возбуждение дела о госперевороте против премьера Польши Туска
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Agencja Gazeta / Slawomir Kaminski / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда поддержал возбуждение дела о государственном перевороте против польского премьер-министра Дональда Туска. Об этом он заявил в интервью Kanal Zero.

«Наверняка мы имеем дело с целой серией повторяющихся и продолжающихся грубых нарушений закона различными лицами, которые сегодня осуществляют исполнительную власть», — заявил Дуда.

По его словам, при Туске были допущены «грубые нарушения закона, прежде всего грубые нарушения конституции». Дуда отметил, что глава Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский, принявший решение начать дело о госперевороте, является «очень опытным прокурором».

Ранее Свенчковский сообщил, что 31 января он подписал уведомление о подозрении в совершении Туском госпереворота. По его словам, после получения заявления прокуратура начала расследование уголовного дела.

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