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22:21, 2 апреля 2025Мир

Глава МИД Чехии заявил о многомиллионном долге России за аренду недвижимости

Глава МИД Чехии Липавский: Россия должна за аренду недвижимости $4,3 миллиона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Россия должна Чехии приблизительно сто миллионов крон (порядка 4,3 миллиона долларов) за аренду недвижимости на территории республики. Об этом заявил чешский министр иностранных дел Ян Липавский в интервью Odkryto.

По его словам, сейчас идет судебное разбирательство по этому поводу. «Я мог бы понять, что они (Россия — прим. «Ленты.ру») не платили аренду при социализме. Из братской любви к Советскому Союзу. Но они не платили и тридцать лет после революции (после 1989 года — прим. «Ленты.ру»)», — утверждает Липавский.

Согласно информации издания, в настоящий момент Россия контролирует в Чехии свыше 80 объектов недвижимости.

Ранее Липавский призвал не торопиться вступать в переговоры с Россией по конфликту на Украине. Он указал, что это будет «капитуляцией, замаскированной под дипломатию».

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