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12:08, 2 апреля 2025Мир

Ле Пен отреагировала на комментарии Кремля по ее приговору

Ле Пен: Уроки демократии, которые мы давали России, вернулись бумерангом
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Глава парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прокомментировала реакцию России на вынесенный ей приговор. Их она дала в интервью для газеты Le Parisien.

«Поставьте себя на место Кремля, которому преподают уроки демократии утром, днем ​​и вечером. Затем они говорят себе: есть способ послать бумеранг их морального урока прямо им в лицо. Для Кремля это, очевидно, способ поставить [президента Франции] Макрона в затруднительное положение», — ответила Ле Пен.

31 марта стало известно, что парижский суд признал Марин Ле Пен и восемь депутатов от партии «Национальное объединение» виновными по делу о парламентских ассистентах. Политика приговорили к лишению свободы на четыре года и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет.

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