Ле Пен отреагировала на комментарии Кремля по ее приговору

Ле Пен: Уроки демократии, которые мы давали России, вернулись бумерангом

Глава парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прокомментировала реакцию России на вынесенный ей приговор. Их она дала в интервью для газеты Le Parisien.

«Поставьте себя на место Кремля, которому преподают уроки демократии утром, днем ​​и вечером. Затем они говорят себе: есть способ послать бумеранг их морального урока прямо им в лицо. Для Кремля это, очевидно, способ поставить [президента Франции] Макрона в затруднительное положение», — ответила Ле Пен.

31 марта стало известно, что парижский суд признал Марин Ле Пен и восемь депутатов от партии «Национальное объединение» виновными по делу о парламентских ассистентах. Политика приговорили к лишению свободы на четыре года и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет.