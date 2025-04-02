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18:45, 2 апреля 2025Экономика

Азербайджан уничтожит 136 тонн мяса с Украины

Азербайджан признал негодной и уничтожит партию мяса с Украины массой 136 тонн
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана сообщило о признании непригодным к использованию 170 тонн ввезенной в страну мясной продукции, из которого более 136 тонн поступило с Украины. В дальнейшем, как говорится в отчете ведомства, продукцию утилизируют.

Из 12 партий, в которых найдены нарушения, на Украину приходятся семь. Еще два партии поставлены из Белоруссии, а по одной — из России, Монголии и Бразилии. Масса российской партии превышает 22 тонны, в комментарии указано, что оно непригодно для употребления в пищу.

Ранее Россельхознадзор заявил, что дискаунтер «Светофор» массово реализует фальсифицированную продукцию, в том числе речь идет о не заявленных на упаковке компонентов в мясных продуктах, антибиотиков в говяжьем фарше, сосисках, ветчине и колбасе, патогенных микроорганизмов в субпродуктах птицы, сальмонеллы и листерии в мясе курицы.

Ведомство назвало сеть площадкой для фальсификата, после чего компания обратилась с иском в суд, потребовав доказательств или опровержений.

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