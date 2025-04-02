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09:55, 2 апреля 2025Мир

Мьянма отказалась от перемирия с повстанцами на фоне землетрясений

Мин Аун Хлайн: Хунта Мьянмы продолжит боевые действия, несмотря на землетрясения
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетЗемлетрясение в Мьянме

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

Военная хунта Мьянмы отклонила предложения повстанческих группировок о временном прекращении огня для обеспечения гуманитарной помощи регионам, пострадавшим от разрушительного землетрясения. Об этом заявил премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, передает Bloomberg.

«Некоторые этнические вооруженные организации в настоящее время не участвуют в боевых действиях, но организуются и готовятся к будущим атакам», — отметил политик во время мероприятия по сбору средств в Нейпьидо.

Он подчеркнул, что действия таких групп по-прежнему расцениваются как атаки, и поэтому Вооруженные силы Мьянмы будут принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что количество жертв землетрясения в Мьянме возросло до 2886 человек. При этом 4639 человек пострадали, а 373 числятся пропавшими без вести.

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