Мьянма отказалась от перемирия с повстанцами на фоне землетрясений

Мин Аун Хлайн: Хунта Мьянмы продолжит боевые действия, несмотря на землетрясения

Военная хунта Мьянмы отклонила предложения повстанческих группировок о временном прекращении огня для обеспечения гуманитарной помощи регионам, пострадавшим от разрушительного землетрясения. Об этом заявил премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, передает Bloomberg.

«Некоторые этнические вооруженные организации в настоящее время не участвуют в боевых действиях, но организуются и готовятся к будущим атакам», — отметил политик во время мероприятия по сбору средств в Нейпьидо.

Он подчеркнул, что действия таких групп по-прежнему расцениваются как атаки, и поэтому Вооруженные силы Мьянмы будут принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что количество жертв землетрясения в Мьянме возросло до 2886 человек. При этом 4639 человек пострадали, а 373 числятся пропавшими без вести.