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08:47, 2 апреля 2025Мир

Увеличилось количество жертв стихийного бедствия в Мьянме

CCTV: Число жертв землетрясения в Мьянме выросло до 2886 человек
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 2886 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«По последним данным, в результате разрушительного землетрясения в Мьянме число жертв достигло 2886, еще 4639 человек пострадали. Кроме того, 373 человека числятся пропавшими без вести», — говорится в сообщении.

В пятницу, 28 марта, в Мьянме произошла серия разрушительных землетрясений. В результате были повреждены дома и дороги, а также другие инфраструктурные объекты. Также 1 апреля к юго-западу от Мандалая было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5.

По данным на 1 апреля, количество жертв стихийного бедствия составляло 2719 человек.

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