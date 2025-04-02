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18:58, 2 апреля 2025Ценности

Наряд Джастина Бибера на фото папарацци оценили в сети фразой «его дизайнер Канье Уэст?»

Мария Винар

Кадр: dailymail.co.uk

Канадский певец Джастин Бибер в необычном наряде попал в объектив папарацци и взволновал фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

31-летнего исполнителя заметили во время прогулки по Лос-Анджелесу. Так, Бибер предстал перед камерами в серых спущенных шортах, белой куртке, высоких носках и черных кожаных ботинках. При этом его внешний вид дополнили солнцезащитные очки и голубая шапка-ушанка с красным помпоном.

Читатели портала удивились такому выходу артиста на публику и описали его наряд в комментариях под материалом следующими фразами: «Дизайнер его образа [исполнитель] Канье Уэст?», «Ему и [певице] Бритни Спирс нужно уехать», «Ему вечно 13», «С тех пор, как [рэпера] Пи Дидди арестовали, Джастин стал вести себя как ненормальный. Совпадение или нет?», «Он продолжает носить нелепую одежду и дурацкие шляпы, чтобы заставить нас смеяться».

В марте сообщалось, что Джастин Бибер вышел в свет без шапки на фоне слухов о пересадке волос.

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