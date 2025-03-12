Джастин Бибер прогулялся без шапки на фоне слухов о пересадке волос

Певец Джастин Бибер прогулялся без шапки на фоне слухов о пересадке волос

Канадский певец Джастин Бибер вышел в свет без шапки на фоне слухов о пересадке волос. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

31-летний артист прогулялся по Беверли-Хиллз, США, в зеленом оверсаз-худи, коротких шортах бренда Adidas, белых кроссовках Nike и длинных фиолетовых носках. При этом исполнитель впервые за долгое время появился на публике без головного убора.

По данным издания, в 2024 году пластический хирург доктор Гэри Линков предположил, что Бибер мог сделать операцию по пересадке волос. «Это может занять до года, может быть, и полтора — только тогда можно увидеть окончательный результат», — заявлял врач.

Ранее внешний вид Бибера на фоне слухов о нервном срыве напугал фанатов. Они обеспокоились внешним видом исполнителя и принялись обсуждать его в комментариях под материалом.