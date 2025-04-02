Путин поручил предусмотреть особый порядок призыва в армию для одной категории граждан. О ком идет речь?

Выпускников колледжей РФ могут начать призывать в армию в особом порядке

Для выпускников колледжей в России создадут особый порядок призыва на срочную службу в армии. Соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин.

По итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию глава государства отметил, что окончившим профессионалитет гражданам необходимо предоставить возможность сохранить развитие и профессиональные компетенции в случае прохождения военной службы по призыву.

«Внести предложения по предоставлению выпускникам, освоившим образовательные программы среднего профессионального образования, возможности особого порядка прохождения военной службы по призыву в целях сохранения и развития их профессиональных компетенций, а также обеспечения их связи с работодателем», — говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Правительству России совместно с Минобороны и Общероссийским общественным движением «Народный фронт "За Россию"» поручено внести соответствующие предложения и предусмотреть при необходимости изменения в законодательстве. Исполнить поручение необходимо к 1 июля 2026 года.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В России началась призывная кампания

С 1 апреля в стране начался призыв на срочную службу в армии. Он продлится до 15 июля, соответствующий указ накануне подписал президент страны, документ размещен на официальном портале правовой информации.

На службу в Вооруженные силы России предполагается отправить 160 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Этим же документом увольняются военные, чей срок военной службы по призыву истек. Уточняется, что весенний призыв станет самым масштабным за последние 14 лет.

В Минобороны напомнили, что будут направляться также электронные повестки. Их подлежащие призыву граждане будут получать через портал «Госуслуг» или через сайт «Мос.ру».

При этом будут задействованы и бумажные повестки. «Они по-прежнему юридически значимы и будут рассылаться», — указано в тексте брифинга.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Срочников не будут привлекать к задачам в зоне СВО

Подлежащие призыву граждане не будут выполнять задачи специальной военной операции (СВО). Об этом заявил заместитель начальника Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации и других воинских формирований на территории Российской Федерации Владимир Цимлянский заместитель начальника Генштаба, вице-адмирал

Он отметил, что в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области россияне, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут. Первые пять месяцев срочной службы большинство призывников проведут в учебных соединениях и воинских частях, осваивая военную технику и получая военно-учетную специальность. После этого их распределят в войска в соответствии с полученными навыками.