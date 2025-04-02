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06:30, 2 апреля 2025Наука и техника

Раскрыта причина развития алкоголизма у женщин

JNeurosci: Женщины чаще сталкиваются с алкогольной зависимостью из-за перееданий
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Женщины могут чаще сталкиваться с алкогольной зависимостью на фоне компульсивного переедания — к такому выводу пришли американские ученые после серии лабораторных экспериментов. Результаты опубликованы в журнале JNeurosci.

В ходе эксперимента ученые использовали мышей обоих полов, которых содержали в условиях, способствующих нарушению пищевого поведения. Животным одновременно предоставили выбор между обычной водой и раствором с этанолом. Как оказалось, самки, склонные к перееданию, заметно чаще выбирали алкогольный напиток, чем самцы.

Дополнительно у таких самок наблюдался повышенный уровень белка PDE4B — он уже известен как потенциальный маркер алкогольной зависимости и расстройств пищевого поведения. Когда исследователи искусственно снижали активность PDE4B, симптомы переедания у животных ослабевали.

По словам авторов, это открытие поможет лучше понять взаимосвязь между пищевым поведением и возникновением зависимости, а также может лечь в основу новых подходов к терапии алкоголизма, особенно у женщин.

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