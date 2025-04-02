Россиянам увеличат пенсию дважды в 2026 году

Профессор Виноградов заявил о начале двухэтапной индексации пенсий в 2026 году

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов заявил, что двухэтапная индексация страховых пенсий вступает в силу в 2026 году. Об этом он сообщил агентству «Прайм».

Двухэтапная индексация позволит увеличить выплаты за счет роста экономики и повышения зарплат. Таким образом действует принцип солидарности поколений, объяснил эксперт.

«Первую индексацию проведут в феврале следующего года, исходя из уровня инфляции прошлого года. Вторую индексацию, запланированную на апрель, будут осуществлять с учетом поступлений в Социальный фонд», — анонсировал он.

Ранее россиянам раскрыли законные способы меньше работать. Льгота касается работников в возрасте до 18 лет, инвалидов первой и второй групп, тех, кто трудится во вредных и опасных условиях труда третьей и четвертой степени, и других категорий россиян.