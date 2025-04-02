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02:45, 2 апреля 2025Экономика

Россиянам раскрыли законные способы меньше работать

Юрист Красовская: Работающим с радиацией россиянам доступна короткая неделя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская в беседе с агентством «Прайм» раскрыла, что работа на неполный день, согласно трудовому законодательству, возможна для некоторых категорий.

По ее словам, льгота касается работников в возрасте до 18 лет, инвалидов первой и второй групп, тех, кто трудится во вредных и опасных условиях труда третьей и четвертой степени, а также педагогов, медиков и женщин, работающих в районах Крайнего Севера и в сельской местности.

Красовская также отметила, что продолжительность рабочей недели во всех случаях регламентирована Трудовым кодексом и отличается в зависимости от условий работы. Наиболее короткая полагается тем, кто работает с радиацией и опасной химией. Она составляет 24 часа.

В ноябре 2024 года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил устроить эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. Такую возможность могут предоставить двум категориям россиян — одному из родителей в многодетной семье, а также одиноким родителям. Уровень дохода должен быть сохранен, но при этом работодатель сможет по согласованию увеличить им рабочий день до девяти часов, добавил депутат.

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