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08:04, 2 апреля 2025Силовые структуры

Скандально известного актера Панина обязали погасить долги матери

РИА Новости: Суд обязал актера Панина погасить ₽167 тыс. по карте умершей матери
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Алексей Панин

Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

В России суд обязал скандально известного актера Алексея Панина (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), уехавшего из страны, погасить долги по кредитной карте умершей матери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

У Татьяны Власовой имелась оформленная в августе 2019 году кредитная карта с лимитом в 170 тысяч рублей. Во время пандемии в 2021 году она скончалась. На ее кредитной карте остался долг в 167 тысяч рублей. Банк подал иск о погашении задолженности к наследнику Власовой, коим признан ее сын Алексей.

В базе судебных приставов указано, что Панин имеет задолженность по кредитам на сумму 411 тысяч рублей.

31 декабря 2024 года Апелляционный военный суд оставил в силе заочный приговор актеру за оправдание терроризма. В сентябре Панина приговорили к шести годам колонии общего режима за сообщения, оправдывающие теракт на Крымском мосту.

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