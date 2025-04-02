Скандально известного актера Панина обязали погасить долги матери

РИА Новости: Суд обязал актера Панина погасить ₽167 тыс. по карте умершей матери

В России суд обязал скандально известного актера Алексея Панина (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), уехавшего из страны, погасить долги по кредитной карте умершей матери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

У Татьяны Власовой имелась оформленная в августе 2019 году кредитная карта с лимитом в 170 тысяч рублей. Во время пандемии в 2021 году она скончалась. На ее кредитной карте остался долг в 167 тысяч рублей. Банк подал иск о погашении задолженности к наследнику Власовой, коим признан ее сын Алексей.

В базе судебных приставов указано, что Панин имеет задолженность по кредитам на сумму 411 тысяч рублей.

31 декабря 2024 года Апелляционный военный суд оставил в силе заочный приговор актеру за оправдание терроризма. В сентябре Панина приговорили к шести годам колонии общего режима за сообщения, оправдывающие теракт на Крымском мосту.