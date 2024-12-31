Приговор Панину оставили в силе

Суд признал законным приговор Алексею Панину за оправдание терроризма

Апелляционный военный суд оставил в силе заочный приговор актеру Алексею Панину (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) за оправдание терроризма и признал его законным. Об этом источник в суде рассказал РИА Новости.

«Приговор оставлен без изменения», — сказал он. В сентябре Панина приговорили к шести годам колонии общего режима за сообщения, оправдывающие теракт на Крымском мосту.

До этого известная российская журналистка, ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова рассказала об угрозах Панина в ее адрес. По ее словам, актер угрожал, что ее «отвезут за какой-то километр» и убьют.

Ранее Панин назвал условие возвращения в Россию. По слова артиста, он может приехать в страну только ради денег. «Заработал денег, поснимался в кино, поехал дальше. Я не хочу жить с Климами Чугункиными. Мне неприятно», — сказал он.