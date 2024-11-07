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19:44, 7 ноября 2024Интернет и СМИ

Известная российская журналистка рассказала об угрозах от Панина

Журналистка Жигалова рассказала, что Алекскей Панин угрожал ей расправой
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Алена Жигалова

Алена Жигалова. Кадр: Влад Череватый / БЕЗ МАСОК / YouTube

Известная российская журналистка, ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова рассказала об угрозах расправой в ее адрес. Подробностями она поделилась в беседе с победителем «Новой битвы экстрасенсов» на канале ТНТ Владом Череватым, запись доступна на YouTube.

«Да полно было этих угроз, особенно в начале всей этой моей карьеры, мне и звонили, и угрожали», — вспомнила журналистка. По словам Жигаловой, угрозы в ее адрес поступали в том числе от российского актера Алексея Панина (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов). По ее словам, Панин угрожал, что ее «отвезут за какой-то километр» и убьют.

Жигалова отметила, что сейчас в ее адрес угроз не поступает. «За что угрожать? Я что, кому-то зло приношу?» — посмеялась журналистка.

Ранее Жигалова заявила о заимствовании идей для интервью у журналистки Ксении Собчак. По ее словам, она пригласила на интервью коуча и блогершу Инну Тлиашинову после выхода интервью Собчак с автором онлайн-марафонов Еленой Блиновской.

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