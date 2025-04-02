США расширили санкции против России

США расширили санкционные ограничения против России за счет внесения в список трех российских физических лиц в рамках «борьбы с терроризмом». Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов США.
В список SDGT, в который Минфин США вносит физлица и организации в рамках противостояния терроризму, попали россияне Юрий Беляков, Вячеслав Виданов и Сохраб Гайрат, являющийся также гражданином Афганистана.
Санкционным ограничениям также подверглись три российские компании и один сухогруз.
Ранее 50 американских сенаторов заявили, что готовы проголосовать за ужесточение антироссийских санкций, если Москва откажется участвовать в мирном процессе по Украине.