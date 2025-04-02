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17:17, 2 апреля 2025Мир

США расширили санкции против России

Минфин США расширил санкционные списки за счет трех российских физлиц
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Al Drago / Reuters

США расширили санкционные ограничения против России за счет внесения в список трех российских физических лиц в рамках «борьбы с терроризмом». Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов США.

В список SDGT, в который Минфин США вносит физлица и организации в рамках противостояния терроризму, попали россияне Юрий Беляков, Вячеслав Виданов и Сохраб Гайрат, являющийся также гражданином Афганистана.

Санкционным ограничениям также подверглись три российские компании и один сухогруз.

Ранее 50 американских сенаторов заявили, что готовы проголосовать за ужесточение антироссийских санкций, если Москва откажется участвовать в мирном процессе по Украине.

Вот это да!
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