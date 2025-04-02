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00:14, 2 апреля 2025Мир

В США заявили о готовности проголосовать за ужесточение антироссийских санкций

50 сенаторов США готовы проголосовать за ужесточение антироссийских санкций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В США 50 сенаторов заявили, что готовы проголосовать за ужесточение антироссийских санкций, если Москва откажется участвовать в мирном процессе по Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, среди возможных ограничений указывается пошлины в размере 500 процентов против стран, покупающих нефть, газ и уран у России. В группу сенаторов вошли республиканцы и демократы.

Ранее сообщалось, что в США собираются представить двухпартийный законопроект, который предусматривает введение санкций, если Россия не будет добросовестно вести переговоры или нарушит условия будущего мирного соглашения по Украине.

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