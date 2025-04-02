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09:25, 2 апреля 2025Силовые структуры

Суд приговорил заставлявшего 7-летнюю падчерицу воровать алкоголь россиянина к 11 годам

В Красноярске осудили мужчину заставлявшего 7-летнюю падчерицу воровать алкоголь
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В Красноярске осудили мужчину заставлявшего 7-летнюю падчерицу воровать алкоголь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») и 158 («Кража») УК РФ.

По данным ведомства, 35-летний мужчина под угрозой расправы заставлял свою сожительницу с ее 7-летней дочерью помогать ему в кражах алкоголя из магазинов. Злоумышленник приходил с ребенком и складывал в школьный рюкзак спиртное. После чего девочка выходила из магазина, а мужчина, чтобы не привлекать внимания, брал недорогие продукты и оплачивал их на кассе.

Сотрудниками полиции установлено, что с января по март 2023 года он пять раз привлекал ребенка к преступлениям. Общий ущерб составил около 14 тысяч рублей. Его задержали охранники при очередной попытке вынести алкоголь на сумму 3000 рублей с помощью девочки, затем он был передан полицейским.

Суд приговорил фигуранта к 11 годам колонии строгого режима с учетом условного приговора от 2020 года.

Ранее сообщалось, что мужчина поторопил людей в очереди в московском банкомате и забрал их деньги себе.

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