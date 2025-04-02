В ЛНР рассказали о бегстве ВСУ с позиций после трехдневных боев на Харьковщине

Марочко: ВСУ сбежали с позиций после трехдневных боев у Новой Кругляковки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбежали с позиций после трехдневных боев у Новой Кругляковки на Харьковщине. Об этом рассказал отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает ТАСС.

Эксперт рассказал, что бойцы самовольно покинули точку дислокации, не дожидаясь ротации.

«Военнослужащие вооруженных формирований Украины численностью до отделения отошли на несколько километров, после чего по ним был открыт дружественный минометный огонь», — заявил Марочко. Он уточнил, что трое военнослужащих ВСУ после этого вернулись на позицию.

Судьба остальных неизвестна, добавил подполковник. При этом он не указал общую численность бойцов, находившихся на точке.

Ранее Марочко сообщил, что российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись у Каменки и Двуречной на купянском направлении.

