Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:55, 2 апреля 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали о бегстве ВСУ с позиций после трехдневных боев на Харьковщине

Марочко: ВСУ сбежали с позиций после трехдневных боев у Новой Кругляковки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sadak Souici / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбежали с позиций после трехдневных боев у Новой Кругляковки на Харьковщине. Об этом рассказал отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает ТАСС.

Эксперт рассказал, что бойцы самовольно покинули точку дислокации, не дожидаясь ротации.

«Военнослужащие вооруженных формирований Украины численностью до отделения отошли на несколько километров, после чего по ним был открыт дружественный минометный огонь», — заявил Марочко. Он уточнил, что трое военнослужащих ВСУ после этого вернулись на позицию.

Судьба остальных неизвестна, добавил подполковник. При этом он не указал общую численность бойцов, находившихся на точке.

Ранее Марочко сообщил, что российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись у Каменки и Двуречной на купянском направлении.

    Обсудить
    Последние новости

    В Сербии рассказали о тайных переговорах Путина с мировыми лидерами

    В одной стране ЕС призвали Европу проснуться

    Более десяти взрывов прогремело в Харькове

    Увеличилось количество жертв стихийного бедствия в Мьянме

    Израиль начал захват больших площадей земли в Газе

    Ребенок и двое взрослых заживо сгорели в российском регионе

    Осужденному за взятки губернатору бывшему сенатору отказались вернуть картины

    Европа вышла на рекордное потребление одного энергоносителя

    На Западе рассказали об одной схожей черте России и Украины

    Зеленский рассказал о передаче Украине систем ПВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше