Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:34, 2 апреля 2025Мир

В МИД Франции предупредили о «практически неизбежной» войне с Ираном

МИД Франции: В случае провала ядерной сделки война с Ираном почти неизбежна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pedro Pardo / Pool / Reuters

В случае провала переговоров по ядерной программе война с Ираном «практически неизбежна». Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает РИА Новости.

По его словам, если договоренности не будут достигнуты, это «может дорого обойтись и привести к серьезной дестабилизации в регионе». При этом французский министр отметил, что остается мало времени для заключения соглашения.

Он подчеркнул, что Париж против того, чтобы Иран обладал ядерным оружием. Приоритетом является достижение соглашения, которое наложит долгосрочные и проверяемые ограничения на иранскую ядерную программу, указал Баро.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что республика не будет вести переговоры о ядерном оружии с американский лидером Дональдом Трампом, если он «продолжит угрожать» Тегерану. Он уточнил, что отправка Трампом письма высшему руководству страны не может урегулировать сложности в двусторонних отношениях.

    Обсудить
    Последние новости

    Стратегический ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области. Перед крушением летчик увел борт от жилых домов

    Интерпол отказался арестовывать Додика

    Кулеба заявил о ненужности Украины Трампу

    Боец рассказал о просьбах украинских пленных не обменивать их

    Глава МИД Чехии заявил о многомиллионном долге России за аренду недвижимости

    Овечкина поставили в пример сменившей гражданство российской теннисистке

    Упавший в Иркутской области Ту-22М3 обесточил 210 домов

    Иран начал готовиться к войне с США

    В Сирии сообщили об ударе ВВС Израиля по научно-исследовательскому центру

    Боец запрещенного в России РДК возглавит женское подразделение ВСУ. Чем будет заниматься «Гарпия» и что известно о ее командире?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше