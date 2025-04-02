В МИД Франции предупредили о «практически неизбежной» войне с Ираном

МИД Франции: В случае провала ядерной сделки война с Ираном почти неизбежна

В случае провала переговоров по ядерной программе война с Ираном «практически неизбежна». Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает РИА Новости.

По его словам, если договоренности не будут достигнуты, это «может дорого обойтись и привести к серьезной дестабилизации в регионе». При этом французский министр отметил, что остается мало времени для заключения соглашения.

Он подчеркнул, что Париж против того, чтобы Иран обладал ядерным оружием. Приоритетом является достижение соглашения, которое наложит долгосрочные и проверяемые ограничения на иранскую ядерную программу, указал Баро.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что республика не будет вести переговоры о ядерном оружии с американский лидером Дональдом Трампом, если он «продолжит угрожать» Тегерану. Он уточнил, что отправка Трампом письма высшему руководству страны не может урегулировать сложности в двусторонних отношениях.