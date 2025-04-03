58-летняя Холли Берри вышла в свет в прозрачном топе

Американская актриса Холли Берри вышла в свет в откровенном наряде. Материал публикует Daily Mail.

58-летняя звезда посетила международную выставку киноиндустрии CinemaCon в Лас-Вегасе. Она выбрала для мероприятия черный наряд, который состоял из приталенного пиджака и облегающей юбки длины миди с широким разрезом.

Также артистка надела прозрачный корсетный топ и остроносые туфли на шпильках, украшенные серебристыми стразами.

В ноябре 2024 года сообщалось, что Холли Берри вновь надела свое платье с церемонии «Оскар» 22 года спустя.