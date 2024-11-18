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11:21, 18 ноября 2024Ценности

58-летняя Холли Берри вновь надела свое платье с церемонии «Оскар» 22 года спустя

Холли Берри надела платье с церемонии «Оскар» на показ Elie Saab 22 года спустя
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Американская актриса Холли Берри вновь надела свой наряд с церемонии «Оскар» 22 года спустя. Кадры публикует Daily Mail.

58-летняя звезда появилась на показе бренда Elie Saab в Саудовской Аравии в старой одежде. Так, она предстала на подиуме в макси-платье с полупрозрачным верхом, который был украшен растительным узором, и пышной темно-красной юбкой.

Известно, что в 2002 году в данном предмете гардероба знаменитость посетила упомянутую кинопремию, где получила награду за лучшую женскую роль в фильме «Бал монстров».

В сентябре Холли Берри раскрыла секрет моложавой внешности.

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