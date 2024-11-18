58-летняя Холли Берри вновь надела свое платье с церемонии «Оскар» 22 года спустя

Американская актриса Холли Берри вновь надела свой наряд с церемонии «Оскар» 22 года спустя. Кадры публикует Daily Mail.
58-летняя звезда появилась на показе бренда Elie Saab в Саудовской Аравии в старой одежде. Так, она предстала на подиуме в макси-платье с полупрозрачным верхом, который был украшен растительным узором, и пышной темно-красной юбкой.
Известно, что в 2002 году в данном предмете гардероба знаменитость посетила упомянутую кинопремию, где получила награду за лучшую женскую роль в фильме «Бал монстров».
В сентябре Холли Берри раскрыла секрет моложавой внешности.