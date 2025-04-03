Лучшие фигуристы России впервые выступят на открытом льду самого глубокого озера планеты

Соревнования по фигурному катанию на льду Байкала пройдут 6 марта

Первое в истории состязание на открытом льду Байкала состоится в это воскресенье, 6 марта, передает портал «Новости Бурятии». Трансляцию будет вести Первый канал.

На лед выйдут более 20 фигуристов-одиночников, среди которых Софья Акатьева, Алина Горбачева, Дмитрий Алиев, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник и другие.

«На кристально чистом льду самого глубокого озера планеты выступит 21 участник — лучшие фигуристы России, смелые и амбициозные. Никаких преград. Только бескрайний лед и бездонное небо», — говорится в анонсе события.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова показала фотографии, сделанные на Байкале. Она позировала на льду озера в коньках, коричневом комбинезоне и белой шапке-ушанке.