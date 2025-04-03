Информация о всеобщей мобилизации в Белгородской области оказалась фейком

Сообщение о всеобщей мобилизации в Белгородской области оказалось фейком

1 апреля на якобы официальном сайте губернатора и правительства Белгородской области появилась новость, что в Белгородской области объявлена всеобщая мобилизация. В статье утверждается, что мужчины от 24 до 65 лет обязаны прибыть в военные комиссариаты по месту прописки.

При этом можно заметить, что в подзаголовке новости расположена фраза: «Ее уровень снизился до эпидемического порога», которая, казалось бы, не относится к статье о мобилизации. Однако на оригинальном сайте именно с таким подзаголовком было опубликовано сообщение: «В Белгородской области ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом значительно улучшилась».

Время подлинной публикации и фейковой совпадают. К оригинальной новости уже логично относится подзаголовок, который злоумышленники забыли заменить. Кроме того, можно заметить, что тэги к тесту также одинаковы в обоих вариантах: #Белгородская область, #грипп, #ОРВИ, #заболеваемость, #эпидпорог. Как они относятся к якобы мобилизации, если бы это была оригинальная новость, непонятно.

Новость об объявлении всеобщей мобилизации в Белгородской области не получила распространения в СМИ. При этом ее опровержение опубликовало значительное число белгородских медиа, среди них «Открытый Белгород», «Бел.ru», «БелПресса».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».