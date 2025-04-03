НАТО заверила в способности Украины сопротивляться «сколько необходимо»

В НАТО заявили, что Украина способна сопротивляться сколько необходимо

В НАТО уверены, что Украина при поддержке западных стран способна сопротивляться сколько необходимо. С таким заявлением выступил генсек альянса Марк Рютте, его цитирует РИА Новости.

«Мы видим последние цифры, что только за три месяца союзники предоставили Украине более 20 миллиардов евро помощи, что позволит им воевать столько, сколько это еще продолжится», — рассказал глава блока.

Ранее Рютте признал, что Россия не примет сценарий, при котором ей придется покинуть новые регионы. Он подчеркнул, что по завершении конфликта Россия должна осознать, что «не может больше так поступать».