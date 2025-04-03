Отец Илона Маска назвал Путина «примером сильного лидера»

Отец Илона Маска Эррол заявил, что они с сыном восхищаются Путиным

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол заявил, что они с сыном восхищаются президентом России Владимиром Путиным и считают его «примером сильного лидера». Об этом он сообщил в беседе с «Би-Би-Си».

По словам Эррола Маска, российский лидер говорит логичные вещи, и было бы глупо не восхищаться им. «Если оценивать его как мужчина мужчину, я не говорю об отношениях между странами и тому подобном, а просто как мужчина мужчину, очень трудно не испытывать восхищение по отношению к господину Путину», — добавил он.

Ранее американский сенатор от Демократической партии Адам Шифф заявил, что президент США Дональд Трамп одновременно и восхищается российским лидером Владимиром Путиным, и боится его. По мнению Шиффа, Трамп лишь делает вид, что возмущен действиями России, тогда как в действительности не готов принимать против нее решительные меры.