Поставки одного вида продукции из России в Японию резко упали

РИА Новости: Экспорт моллюсков из России в Японию упал в 1,6 раза в феврале

По итогам февраля 2025 года доходы российских экспортеров от поставок моллюсков в Японию сократились в 1,6 раза в сравнении с январским показателем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Таможенной службы азиатской страны.

За отчетный период экспорт российских моллюсков в Японию упал до отметки в 1,408 миллиона долларов в денежном выражении. Поставки рыбы из РФ в азиатскую страну в последний месяц зимы просели в 1,8 раза, до 14,5 миллиона долларов, а ракообразных — на пять процентов, до 21 миллиона долларов.

Противоположную динамику в последнее время демонстрируют поставки сурими из России. По итогам 2024 года суммарные объемы экспорта фарша из белой рыбы из РФ в азиатскую страну увеличились на 45 процентов в сравнении с показателем за 2023-й и достигли отметки в 18,04 тонны в физическом выражении.

Выпуск такой продукции удалось наладить в России только в 2021 году. С тех пор объемы производства в стране стабильно росли. В 2024 году в РФ выпустили в общей сложности более 70 тысяч тонн сурими. Значительную часть отправили на экспорт. Одним из главных покупателей стала Япония, на долю которой пришлось более четверти от этого объема.